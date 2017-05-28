Российский боец Эмеев подписал контракт с UFC

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рамазан Эмеев подписал контракт на четыре боя с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена и один из руководителей компании MMA Managment Нарцис Муйкич.
"Рамазан подписал контракт на четыре боя. Он не будет драться в ближайшее время, а дебютный поединок проведет, скорее всего, в сентябре", - сказал собеседник агентства.
Эмеев является бывшим чемпионом организации М-1 в среднем весе. За карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Анатолий Токов и Вячеслав Василевский. Всего на его счету 15 побед и три поражения.