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Колобков: победа Ласицкене в Юджине стала сигналом для отмены санкций в отношении ВФЛА

Спорт
28 мая, 15:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, в Юджине прыгнула на 2,03 м, показав лучший результат сезона в мире и повторив свой личный рекорд

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине стала сигналом всему мировому сообществу для отмены санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Павел Колобков.

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Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, в Юджине прыгнула на 2,03 м, показав лучший результат сезона в мире и повторив свой личный рекорд. Эта победа стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения ВФЛА.

"Хороший результат, мы на это надеялись, - сказал Колобков. - Конечно, хотелось бы, чтобы она побеждала не заочно, а в очном противостоянии со своими основными конкурентами. Молодец, что справилась с волнением, это было не так просто: выйти В первый раз за последний год на арену и показать хороший результат, я очень рад за нее. Спортсменам нелегко просто тренироваться без возможности реализовать свой потенциал, это первый результат пока, но я думаю, что у наших спортсменов будут еще результаты".

"Эта победа - первая ласточка, хороший сигнал всему мировому сообществу, что пора отменять все санкции", - добавил министр.

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Также Колобков выразил сожаление, что на турнир не успел прилететь чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Ранее он сообщил ТАСС, что не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине из-за проблем с визой. "Жаль, что Шубенков не успел вылететь, но он еще наверстает свое", - сказал он.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Дарья Клишина, Шубенков, Ласицкене и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

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