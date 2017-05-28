Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы ноги, планирует приступить к беговым тренировкам через неделю. Об этом он сообщил журналистам.

31-летний форвард из-за травмы пропустил чемпионат мира - 2017, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

"Сейчас чувствую себя намного лучше. К тренировкам пока приступать не буду. Возможно, через неделю начну бегать. В футбол, баскетбол поиграю, может быть, посмотрим. Главное, чтобы нога не беспокоила и чувствовала себя нормально", - сказал Овечкин.

В плей-офф НХЛ "Вашингтон" дошел 1/4 финала, где уступил "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии.