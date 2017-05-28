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Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

Спорт
28 мая, 16:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Хоккеист "Вашингтона" из-за травмы пропустил чемпионат мира - 2017, на котором сборная России завоевала бронзовые медали

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы ноги, планирует приступить к беговым тренировкам через неделю. Об этом он сообщил журналистам.

31-летний форвард из-за травмы пропустил чемпионат мира - 2017, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

"Сейчас чувствую себя намного лучше. К тренировкам пока приступать не буду. Возможно, через неделю начну бегать. В футбол, баскетбол поиграю, может быть, посмотрим. Главное, чтобы нога не беспокоила и чувствовала себя нормально", - сказал Овечкин.

В плей-офф НХЛ "Вашингтон" дошел 1/4 финала, где уступил "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии.

Смотрите также

WP: Овечкин в составе "Вашингтона" сыграет на стадионе Военно-морской академии США

Овечкин не изменил своего решения относительно участия в ОИ-2018

Знарок сообщил, что Овечкин первым поздравил его с бронзой ЧМ по хоккею

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