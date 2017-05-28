Генконсул РФ в Зальцбурге посетил тренировку сборной России по футболу

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Тренировку сборной России по футболу, которая продолжает готовиться к Кубку конфедераций в Австрии, посетил генеральный консул РФ в Зальцбурге Всеволод Василенко. О визите консул рассказал ТАСС.

На тренировку в воскресенье Василенко приехал с женой и сыном. "Узнал, что наша сборная здесь и решил посетить. Поводом, во-первых, послужило то, что лично знаю Станислава Саламовича Черчесова еще по своим прежним командировкам, когда он здесь играл, а потом работал тренером. Плюс у меня были дела в Инсбруке, это недалеко, так что решил совместить", - рассказал генконсул.

Василенко рассказал о встрече с наставником сборной России. "Настроение у него бодрое, боевое. Как всегда, у него решительный настрой", - поделился собеседник ТАСС.

Генконсул не удивлен успехам Черчесова как тренера. "Это ожидаемо, - считает Василенко. - Каждый талантливый футболист рано или поздно дорастает до таких высот, он всегда был требовательным футболистом, профессионалом. Удалось только немного посмотреть тренировку, но заметил, что атмосфера в команде нормальная, рабочая, желаю удачи нашей сборной на Кубке конфедераций".

Нойштифт-им-Штубайталь, где тренируется сборная, находится в федеральной земле Тироль. Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за команду "Тироль" из Инсбрука, который является столицей данного региона. С 2004 по 2006 год российский специалист являлся главным тренером инсбрукской команды.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).