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Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по академической гребле

Спорт
28 мая, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

В активе российской команды золото, серебро и две бронзы

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Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин (слева направо)

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле, который прошел в чешском Рачице.

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Российская команда заняла шестое место в медальном зачете. На прошлом чемпионате Европы в 2016 году россияне были 14-е в общем зачете (серебро и две бронзы).

Золото завоевала легковесная четверка без рулевого в составе Александра Чаукина, Максима Телицына, Александра Богдашина и Алексея Викулина.

Никита Болозин и Алексей Кияшко завоевали серебро в заезде легковесных двоек без рулевого. Четверка без рулевого (Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов, Григорий Щулепов) и женская восьмерка с рулевой (Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская, Екатерина Копаева) завоевали бронзовые медали.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Италии, которая завершила турнир с восемью медалями (3 золота, серебро и 4 бронзы).

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