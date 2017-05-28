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Овечкин планирует посетить матчи Кубка конфедераций

Спорт
28 мая, 16:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам хоккеиста, на турнире он будет пристально следить за игрой полузащитника московского "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин намерен посетить матчи футбольного Кубка конфедераций 2017 года. Об этом он сообщил журналистам.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии.

"Конечно, планирую посетить матчи Кубка конфедераций. В каких именно городах, пока не знаю, все будет зависеть от моего расписания. Шансы нашей сборной? Шансы есть всегда, главное, играть хорошо и показывать высокий уровень футбола", - сказал он.

В воскресенье Овечкин принял участие в высадке саженцев вишни в спорткомплексе "Лужники", приуроченной к Кубку конфедераций. Реконструкция БСА "Лужники" началась в 2014 году. Стадион примет матч открытия чемпионата мира - 2018, один из полуфиналов и финал первенства.

"Видно, что сделали хороший и качественный стадион, - отметил Овечкин. - Думаю, болельщики, которые будут его посещать, получат удовольствие".

По словам хоккеиста, на Кубке конфедераций он будет пристально следить за игрой полузащитника московского "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова.

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