Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Монако.
Второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен, третьим стал австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо.
Феттель принес "Феррари" первую победу в Монако за 16 лет.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить гонку: за шесть кругов до финиша мексиканский гонщик "Форс Индии" Серхио Перес столкнулся с болидом россиянина при попытке обгона в 18-м повороте. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял шестое место.
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон занял седьмое место. Феттель упрочил лидерство в личном зачете (129 очков) и опережает британца на 25 балла. Финн Валттери Боттас из "Мерседеса", финишировавший четвертым, сохранил третье место в общем зачете (75). "Феррари" вышел на первое место в Кубке конструкторов и имеет в активе 196 очков, у "Мерседеса" - 179 баллов.
Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.