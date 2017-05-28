Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бой Липинец - Индонго не состоится, титул IBF станет вакантным

Спорт
28 мая, 16:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Менеджер российского боксера сообщил, что организация назначит Липинцу другого соперника

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джулиус Индонго

Джулиус Индонго

© AP Photo/Ivan Sekretarev

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Липинец не будет проводить бой против намибийца Джулиуса Индонго, пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе станет вакантным. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

"Боя с Индонго не будет, он будет драться с Теренсом Кроуфордом. Нам же IBF назначит соперника. Мы планируем, что бой состоится в августе", - сказал Вайсфельд.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Намибиец 15 апреля победил британца Рикки Бернса по очкам и также завоевал титул Всемирной боксерской организации.

Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 - нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Липинца 12 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
12
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Макрон заявил, что с уважением относится к России
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
7
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Темы дня
Загрузка...
Реклама