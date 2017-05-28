Бой Липинец - Индонго не состоится, титул IBF станет вакантным

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Липинец не будет проводить бой против намибийца Джулиуса Индонго, пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе станет вакантным. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

"Боя с Индонго не будет, он будет драться с Теренсом Кроуфордом. Нам же IBF назначит соперника. Мы планируем, что бой состоится в августе", - сказал Вайсфельд.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Намибиец 15 апреля победил британца Рикки Бернса по очкам и также завоевал титул Всемирной боксерской организации.

Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 - нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Липинца 12 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения.