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Футболист ЦСКА Фернандес успешно перенес операцию в связи с травмой носа

Спорт
28 мая, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Отмечается, что о сроках восстановления защитника будет сообщено дополнительно

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес успешно перенес операцию, связанную с травмой носа. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Операция прошла в одной из клиник Сан-Паулу.

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Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако из-за повреждения не сможет выступить на турнире.

"Операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа. Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Марио могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о сроках восстановления защитника будет сообщено дополнительно.

Уроженец Бразилии Фернандес получил гражданство РФ летом 2016 года. В июне истекает срок, после которого, согласно правилам Международной федерации футбола, защитник может начать выступать за российскую сборную.

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