Организатор этапа Oceanman в Сочи считает, что такие соревнования развивают массовый спорт

СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Владислав Жуков/. Организатор и генеральный директор этапа международной серии соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman в Сочи Федор Теплухин считает, что подобные соревнования способствуют развитию массового спорта. Такое мнение он высказал ТАСС.

Сочи впервые принял этап серии Oceanman, соревнования завершились в воскресенье.

"В целом мероприятие прошло хорошо, приехало много спортсменов: и любителей, и профессионалов, - сказал Теплухин. - И уже сейчас можно смело утверждать, что наш этап стал одним из самых массовых за все время проведения Oceanman".

"Конечно, такие мероприятия, как наше, способствует развитию массового спорта. Потому что плавание, в отличие от некоторых других видов спорта, безвредно. Спортсмены, которые выступают здесь, затем рассказывают своим друзьям, мол, я столько-то и столько-то проплыл, потом и они начинают готовиться, проводить заплывы. Кроме того, эти мероприятия способствуют также и укреплению семьи - дети выходят на старты, родители переживают за них, поддерживают на старте и после заплыва", - добавил организатор соревнований.

"Мы надеемся, что теперь этап Oceanman будет проходить в России регулярно. Представители серии высоко оценили организацию турнира, увидели, как много народу пришло. Но здесь, конечно, есть целый ряд моментов, которые мы будем решать, в частности, это вопрос развития бренда. На данном этапе мы провели соревнования по франшизе, сами оплачивали расходы на продвижение бренда Oceanman, но нам хотелось бы, чтобы сами организаторы были бы больше вовлечены в процесс", - отметил Теплухин.

Oceanman - первые международные соревнования по плаванию на открытой воде на различные дистанции, в которых любители могут участвовать наравне с профессионалами. Турнир проводился в несколько этапов, в каждом из которых отбирались 10 лучших финишеров в своих дистанциях для участия в финале.