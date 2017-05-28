Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организатор этапа Oceanman в Сочи считает, что такие соревнования развивают массовый спорт

Спорт
28 мая, 17:28 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Владислав Жуков

Сочи впервые принял этап серии Oceanman, соревнования завершились в воскресенье

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Владислав Жуков/. Организатор и генеральный директор этапа международной серии соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman в Сочи Федор Теплухин считает, что подобные соревнования способствуют развитию массового спорта. Такое мнение он высказал ТАСС.

Сочи впервые принял этап серии Oceanman, соревнования завершились в воскресенье.

"В целом мероприятие прошло хорошо, приехало много спортсменов: и любителей, и профессионалов, - сказал Теплухин. - И уже сейчас можно смело утверждать, что наш этап стал одним из самых массовых за все время проведения Oceanman".

"Конечно, такие мероприятия, как наше, способствует развитию массового спорта. Потому что плавание, в отличие от некоторых других видов спорта, безвредно. Спортсмены, которые выступают здесь, затем рассказывают своим друзьям, мол, я столько-то и столько-то проплыл, потом и они начинают готовиться, проводить заплывы. Кроме того, эти мероприятия способствуют также и укреплению семьи - дети выходят на старты, родители переживают за них, поддерживают на старте и после заплыва", - добавил организатор соревнований.

"Мы надеемся, что теперь этап Oceanman будет проходить в России регулярно. Представители серии высоко оценили организацию турнира, увидели, как много народу пришло. Но здесь, конечно, есть целый ряд моментов, которые мы будем решать, в частности, это вопрос развития бренда. На данном этапе мы провели соревнования по франшизе, сами оплачивали расходы на продвижение бренда Oceanman, но нам хотелось бы, чтобы сами организаторы были бы больше вовлечены в процесс", - отметил Теплухин.

Oceanman - первые международные соревнования по плаванию на открытой воде на различные дистанции, в которых любители могут участвовать наравне с профессионалами. Турнир проводился в несколько этапов, в каждом из которых отбирались 10 лучших финишеров в своих дистанциях для участия в финале.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
12
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Макрон заявил, что с уважением относится к России
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
7
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Темы дня
Загрузка...
Реклама