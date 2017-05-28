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На Ставрополье стартовали конные пробеги на "Кубок России"

Спорт
28 мая, 18:01 UTC+3 ПОСЕЛОК НОВОТЕРСКИЙ край/ 28, мая. / ТАСС

Главным призом станет чистокровная арабская лошадь, общий призовой фонд турнира составил 200 тыс. рублей

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ПОСЕЛОК НОВОТЕРСКИЙ /Ставропольский край/, 28 мая. / ТАСС/. Свыше полусотни участников собрали международные соревнования по дистанционным конным пробегам "Кубок России 2017" в поселке Новотерский, Минераловодского городского округа. Соревнования организованы на базе Терского племенного конезавода. Пробеги проходят в условиях пересеченной местности на дистанции 40 км, 80 км, 120 км и 160 км.

Главным призом станет чистокровная арабская лошадь, общий призовой фонд турнира составил 200 тыс. рублей.

"Участвует 59 человек из СКФО, Адыгеи и регионов РФ. В прошлом году было значительно меньше", - рассказала ТАСС тренер Терского конного завода, организатор пробегов Карина Восканянц.

Трасса идеальна для соревнований - технически сложная, есть перепады высот, добавили сложностей и недавние обильные дожди. Это требует мастерства всадника, умения правильно управлять лошадью. Победители квалифицируются для международных соревнований.

Дистанционные конные пробеги - это дисциплина, в которой оценивается лучшее время прохождения дистанции спортсменом на лошади при условии сохранения в норме физиологических показателей животного. Проводятся в естественных природных условиях с ветеринарным контролем лошади. "Чем меньшее время восстанавливается лошадь после дистанции, а иногда это происходит буквально за три минуты, тем лучше результат", - поясняют специалисты.

Насыщенная программа турнира

Уровень состязаний в этом году высок, собрались опытные всадники, которые уже много лет выступают в этой дисциплине. Самой массовой стала дистанция 80 км. "Более 30 участников стартовали там. Эту дистанцию участники проходят за 5-6 часов, а 160 км - за 10 часов. Самые дальние дистанции финишируют поздно вечером", - сказал главный рефери соревнований, судья международной категории Денис Чирковский из Москвы.

В этот же день на Терском конном заводе состоится и традиционное шоу арабских лошадей "Восходящая звездочка Терского 2017".

Терский конный завод основал у подножия горы Змейки в 1889 году граф Строганов. В 1922 году по распоряжения маршала Буденного Терский становится государственным военным заводом под литерой 169. Ныне предприятие возрождает традиции разведения породистых лошадей.

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