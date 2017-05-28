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Футболист сборной России Нойштедтер тренируется по индивидуальной программе

Спорт
28 мая, 18:12 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Полузащитник прибыл в расположение команды в воскресенье

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Роман Нойштедтер тренируется по индивидуальной программе на сборе национальной команды России в Австрии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России по футболу

Нойштедтер прибыл в расположение команды в воскресенье. Он проводит тренировку под руководством одного из представителей тренерского штаба.

Российская команда проводит подготовительный сбор к Кубку конфедераций в австрийском Нойштифт-им-Штубайтале. 3 июня россияне отправятся в Будапешт, где 5 июня проведут товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии.

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