"Севастополь" обыграл "Кафу" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь" выиграл на выезде у феодосийской "Кафы" со счетом 4:2 в рамках 26-го тура чемпионата Крыма.

В составе севастопольцев по два мяча в ворота соперника провели Редван Османов и Александр Жабокрицкий, у "Кафы" отличились Роман Михайлов и Азамат Атаев.

В остальных матчах тура симферопольский "ТСК - Таврия" на своем поле уступил "Крымтеплице" из Симферопольского района (0:4), "КФУ-Бахчисарай" дома со счетом 0:8 проиграл "Евпатории", керченский "Океан" на домашнем стадионе уступил ялтинскому "Рубину" (1:2).

Турнирную таблицу возглавляет "Севастополь" (55 очка), на втором месте идет "Крымтеплица" (51), на третьем - "ТСК - Таврия" (43). Далее следуют "Евпатория" (42), "Океан" (40), "Кафа" (26), "Рубин" (25), "КФУ- Бахчисарай" (8).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".