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Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск": клуб не будет иметь проблем с финансированием в РФПЛ

Спорт
28 мая, 18:40 дата обновления: 28 мая, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Олег Флегонтов заявил, что стадион клуба будет приведен в соответствие с требованиями Российской футбольной премьер-лиги

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© Алексей Крутов/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" не будет испытывать проблем с финансированием в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

В нынешнем сезоне хабаровский клуб занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В воскресенье "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.

"У нас есть понимание о размерах бюджета. Накануне нашего отъезда наш губернатор Вячеслав Иванович Шпорт сказал, что если ребята выйдут (в РФПЛ), то он найдет возможность для финансирования команды", - сказал Флегонтов.

Олег Флегонтов заявил, что стадион клуба будет приведен в соответствие с требованиями Российской футбольной премьер-лиги.

Стадион имени Ленина является домашней ареной для клуба.

"Однозначно нам нужно будет сделать косметические вещи на стадионе, - сказал Флегонтов. - Еще до выхода в премьер-лигу мы установили систему СКУД (система контроля и управления доступом) под требования лиги. И сейчас мы интенсивно начнем заниматься стадионом, время у нас еще есть".

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