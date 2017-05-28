Голландский велогонщик Дюмулен выиграл многодневку "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Голландец Том Дюмулен из команды Team Sunweb стал победителем престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия".

Второе место в генеральной классификации занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третьим стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).

Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды "Катюша-Альпесин" занял пятое место в генеральной классификации.

Победителем заключительного этапа стал голландец Йос ван Эмден из Lotto Team. Он преодолел дистанцию 29,3 км за 33 минуты 8 секунд. Второе место занял Дюмулен, третьим финишировал итальянец Мануэль Квинциато (BMC Team).

В командном зачете победу одержал Movistar, в горной классификации - испанец Микель Ланда (Sky Team). В зачете молодых гонщиков лучшим стал люксембуржец Боб Юнгельс (Quick-Step), в очковой классификации - колумбиец Фернандо Гавирия (Quick-Step).

Многодневка "Джиро д'Италия" проходила в юбилейный 100-й раз.