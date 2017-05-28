Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голландский велогонщик Дюмулен выиграл многодневку "Джиро д'Италия"

Спорт
28 мая, 18:44 дата обновления: 28 мая, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Второе место в генеральной классификации занял колумбиец Наиро Кинтана

Поделиться
Материал из 1 страницы
Том Дюмулен

Том Дюмулен

© EPA/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Голландец Том Дюмулен из команды Team Sunweb стал победителем престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия".

Второе место в генеральной классификации занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третьим стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).

Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды "Катюша-Альпесин" занял пятое место в генеральной классификации.

Победителем заключительного этапа стал голландец Йос ван Эмден из Lotto Team. Он преодолел дистанцию 29,3 км за 33 минуты 8 секунд. Второе место занял Дюмулен, третьим финишировал итальянец Мануэль Квинциато (BMC Team).

В командном зачете победу одержал Movistar, в горной классификации - испанец Микель Ланда (Sky Team). В зачете молодых гонщиков лучшим стал люксембуржец Боб Юнгельс (Quick-Step), в очковой классификации - колумбиец Фернандо Гавирия (Quick-Step).

Многодневка "Джиро д'Италия" проходила в юбилейный 100-й раз.

Смотрите также

Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"

Испанский велогонщик Ланда выиграл 19-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

Американский велогонщик ван Гардерен выиграл 18-й этап многодневки "Джиро д' Италия"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу проявлять больше ответственности
3
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
4
В окружении Хворостовского опровергли информацию о его госпитализации
5
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
6
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
7
СМИ: на юге Турции микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП
Темы дня
Загрузка...
Реклама