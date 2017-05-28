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Президент "Оренбурга": неудачная селекция повлияла на вылет из РФПЛ

Спорт
28 мая, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье "Оренбург" в серии пенальти уступил "СКА- Хабаровску" в ответном переходном матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге и выбыл в Футбольную национальную лигу

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футбольный клуб "Оренбург" провалил селекцию перед началом сезона-2016/17, что повлияло на результаты команды. Об этом ТАСС заявил президент "Оренбурга" Василий Столыпин.

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В воскресенье "Оренбург" в серии пенальти уступил "СКА- Хабаровску" в ответном переходном матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Оренбург" с ноября 2012 года возглавляет Роберт Евдокимов. Нынешний сезон стал дебютным для клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

"С Евдокимовым будем разговаривать, договариваться, - сказал Столыпин. - Он с командой прошел все, мы и опускались, и поднимались, в полуфинал Кубка России выходили и в премьер-лигу, было все. Думаю, мы только закалим характер. С таким опытом больше не будем доводить до переходных матчей".

"Прошлым летом не смогли нормально укомплектоваться, потому что бюджет был сформирован под ФНЛ. Пока утвердили новый, время упустили - селекция была провалена, поэтому упустили очки. Зимой также слабо усилились. Такие нюансы сложились в сумму, которая и привела к такому результату", - добавил Столыпин.

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