Президент "Оренбурга": неудачная селекция повлияла на вылет из РФПЛ

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футбольный клуб "Оренбург" провалил селекцию перед началом сезона-2016/17, что повлияло на результаты команды. Об этом ТАСС заявил президент "Оренбурга" Василий Столыпин.

В воскресенье "Оренбург" в серии пенальти уступил "СКА- Хабаровску" в ответном переходном матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Оренбург" с ноября 2012 года возглавляет Роберт Евдокимов. Нынешний сезон стал дебютным для клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

"С Евдокимовым будем разговаривать, договариваться, - сказал Столыпин. - Он с командой прошел все, мы и опускались, и поднимались, в полуфинал Кубка России выходили и в премьер-лигу, было все. Думаю, мы только закалим характер. С таким опытом больше не будем доводить до переходных матчей".

"Прошлым летом не смогли нормально укомплектоваться, потому что бюджет был сформирован под ФНЛ. Пока утвердили новый, время упустили - селекция была провалена, поэтому упустили очки. Зимой также слабо усилились. Такие нюансы сложились в сумму, которая и привела к такому результату", - добавил Столыпин.