Витолиньш: следующий сезон КХЛ будет для СКА труднее предыдущего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет для санкт-петербургского СКА тяжелее предыдущего. Такое мнение журналистам высказал тренер клуба Харийс Витолиньш.

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел "Парад чемпионов", посвященный победе местного хоккейного клуба СКА в Кубке Гагарина. В финальной серии петербужцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" с общим счетом 4-1.

"В целом турнир получился хороший. Ребята показали зрелищный хоккей. В следующем сезоне, думаю, будет сложнее. И этот сезон был нелегкий, каждый год по-своему трудный", - сказал Витолиньш.