ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 84:71 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский защитник Милош Теодосич, набравший 20 очков. У краснодарцев больше всех очков набрал австралийский форвард Райан Брокхофф (24).

ЦСКА ведет со счетом 2-0 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет 31 мая в Краснодаре.