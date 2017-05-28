Александр Медведев раскритиковал решение КХЛ ввести потолок зарплат в 600 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев считает не правильным потолок зарплат в 600 миллионов рублей, который лига намерена ввести с сезона-2020/21. Об этом он сообщил журналистам.

После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат, в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн рублей.

"За 600 млн собрать 24 игрока невозможно, - считает Медведев. - И потом, на каком уровне мы хотим быть: на высшем или на нижнем. Нельзя сравнивать роль потолка у нас в России и в Национальной хоккейной лиге. Меня иногда расстраивают делитанские рассуждения, которые идут у нас про потолок зарплат".

"Вот игрок Иванов не входит в потолок зарплат, - продолжил функционер. - У него зарплата, пускай будет не самая высокая - 150 млн рублей. 10 клубов, у которых есть резерв в этом потолке - 150 млн, это означает, что этот клуб подпишет этого игрока? А если у клуба нет денег?"

"Он как не подписывал таких игроков, так и не будет. И что этот игрок будет делать? Соберет вещи и уедет в Америку или Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги, то со мной мало кто может посоревноваться по киданию лозунгов", - заключил член совета директоров СКА.