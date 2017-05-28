Ефремов: игроки "Оренбурга" сами виноваты в проигрыше "СКА- Хабаровску" и вылете в ФНЛ

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. "Оренбург" должен был обыгрывать "СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), игрокам некого винить, кроме себя, в таком результате. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов.
В воскресенье "Оренбург" дома уступил "СКА-Хабаровску" в серии пенальти и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
"Какое может быть настроение, когда сначала обыгрываешь такие команды, как "Ростов" и "Краснодар", а потом проигрываешь СКА из Хабаровска? Никто не спорит, они молодцы, но мы должны были их обыгрывать, мы не должны были опускаться ниже своей планки. Я не говорю, что якобы мы из премьер-лиги, значит, мы лучше, такой расклад сил был лишь на бумаге. Очень обидно, но, наверное, сами виноваты", - заявил Ефремов.
"Даже не знаю, почему не удалось забить, все вкупе сказалось - и усталость после чемпионата, и перелет. Я до сих пор не могу прийти в себя из-за вылета", - добавил он.
Ефремов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, сообщил, что срок его аренды в "Оренбурге" закончился, он вернется в расположение столичной команды.
"Оренбург" провел первый сезон в РФПЛ в своей истории. Команда заняла 13-е место в таблице чемпионата.