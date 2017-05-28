Главный тренер "Оренбурга" Евдокимов считает, что его время в клубе закончилось

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Роберт Евдокимов заявил, что его время в команде закончилось. Слова специалиста приводятся на официальном сайте клуба.
В воскресенье "Оренбург" в серии пенальти ответного переходного матча проиграл "СКА-Хабаровску" и вылетел из Российской футбольной премьер-лиги.
"Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, нынешнего генерального директора клуба, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, всех болельщиков. Мое время, наверное, все-таки в "Оренбурге" закончилось", - сказал Евдокимов.
Специалист возглавил "Оренбург" в 2012 году, до этого он работал в альметьевском "Алнасе", ижевском "СОЮЗ- Газпроме", КАМАЗе из Набережных Челнов.