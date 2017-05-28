"Арсенал" обыграл "Енисей" и сохранил место в РФПЛ

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" дома одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 1:0 в ответном переходном матче и сохранил место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Мяч на 29-й минуте забил Игорь Шевченко. Первый матч завершился победой "Енисея" - 2:1.
"Арсенал", который проводил свой второй сезон в высшем дивизионе чемпионата России, занял таблице 14-е место. Команда из Тулы впервые принимала участие в переходных матчах.
"Енисей", ставший в завершившемся сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) третьим, никогда не играл в премьер-лиге. Третье место по итогам прошедшего сезона ФНЛ стало рекордным для команды.