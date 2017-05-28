Хряпа: победа в Единой лиге ВТБ является делом чести для баскетболистов ЦСКА

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский ЦСКА всегда стремится к победе в Единой лиге ВТБ, для клуба это дело чести. Об этом журналистам сказал капитан столичной команды Виктор Хряпа.
В воскресенье ЦСКА дома одержал победу над "Локомотивом-Кубанью" со счетом 84:71 и повел в полуфинальной серии со счетом 2-0.
"Соперник серьезный, первую половину пришлось пободаться, а во второй наша защита была намного лучше, что позволило нам совершить больше атак и забрать подбор. Мы лучше контролировали игру, чем в первом матче", - поделился впечатлениями об игре Хряпа.
Третья игра серии состоится в Краснодаре 31 мая. "Самое главное перед третьей игрой - забыть о том, что счет 2-0 и ехать на выезд бороться. На выезде всегда тяжело, тем более в Краснодаре, где зал всегда поддерживает. Соперник настроен очень серьезно, ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на эту разницу в счете", - заявил баскетболист.
"Для ЦСКА всегда дело чести победить в Единой лиге ВТБ и быть лучшими в России", - резюмировал он.
ЦСКА является шестикратным победителем турнира.