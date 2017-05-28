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Обрадович: "Локомотив-Кубань" не теряет надежд выйти в финал Единой лиги ВТБ

Спорт
28 мая, 20:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

"Локомотив-Кубань" уступает в полуфинальной серии до трех побед ЦСКА со счетом 0-2

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки "Локомотива-Кубани" не потеряли всех шансов на выход в финал баскетбольной Единой лиги ВТБ после поражения от московского ЦСКА, команда постарается перевернуть ход полуфинальной серии. Об этом журналистам сказал главный тренер краснодарской команды Саша Обрадович.

"Локомотив-Кубань" в гостевом матче проиграл ЦСКА (71:84) и теперь уступает в полуфинальной серии до трех побед со счетом 0-2.

"Команда совершила много тактических ошибок, и ЦСКА постоянно за них наказывал, что придало им уверенности. На протяжении большей части обоих матчей мы показывали хороший баскетбол и приносили им проблемы. Серия еще не закончена, мы вернемся домой, чтобы попытаться вновь сыграть в Москве", - заявил Обрадович.

"У сильных команд сложно найти какое-то слабое место, - продолжил он. - Но даже, несмотря на большое количество пропущенных трехочковых, мы проигрывали всего два очка. Иногда у нас что-то не получалось в обороне, иногда - что- то в атаке, но, самое главное, я ни в чем не могу упрекнуть своих ребят. Они заслужили похвалы за то, как сражались сегодня".

"Особая мотивация? Она не нужна, ведь мы играем с ЦСКА в полуфинале, ставим всю карьеру на кон в таких матчах. Все мои ребята любят баскетбол и не нуждаются в дополнительной мотивации", - резюмировал специалист.

Третий матч серии пройдет в Краснодаре 31 мая.

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