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Балашов: Кирьяков решил задачу, его судьбу решит попечительский совет ФК "Арсенал"

Спорт
28 мая, 21:00 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Генеральный директор туляков заявил, что пока вопрос о продолжении работы главного тренера не поднимался

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков выполнил задачу по сохранению команды в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), решение о его будущем в клубе примет попечительский совет. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Балашов.

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"Арсенал" обыграл "Енисей" и сохранил место в РФПЛ

"Арсенал" по сумме двух встреч обыграл красноярский "Енисей" в переходных матчах за право остаться в премьер- лиге - 1:2 на выезде и 1:0 дома.

На вопрос, останется ли Кирьяков на следующий сезон, Балашов ответил: "Нет никакого решения, на днях будет заседание попечительского совета, все решения будут приниматься там. Сегодня у нас есть результат, и мы больше ни о чем не думаем. Да, Кирьяков выполнил задачу на сезон".

"Мы довольны тем, что впервые в истории клуба остались в премьер-лиге. Это знаковое событие для города, болельщиков, это история клуба. Дальше будем смотреть пошагово, но нам сейчас не до этого - у нас сейчас одни эмоции", - добавил собеседник ТАСС.

"Арсенал", который проводил свой второй сезон в высшем дивизионе чемпионата России, занял таблице 14-е место. Команда из Тулы впервые принимала участие в переходных матчах.

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