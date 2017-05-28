Балашов: Кирьяков решил задачу, его судьбу решит попечительский совет ФК "Арсенал"

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков выполнил задачу по сохранению команды в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), решение о его будущем в клубе примет попечительский совет. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Балашов.

"Арсенал" по сумме двух встреч обыграл красноярский "Енисей" в переходных матчах за право остаться в премьер- лиге - 1:2 на выезде и 1:0 дома.

На вопрос, останется ли Кирьяков на следующий сезон, Балашов ответил: "Нет никакого решения, на днях будет заседание попечительского совета, все решения будут приниматься там. Сегодня у нас есть результат, и мы больше ни о чем не думаем. Да, Кирьяков выполнил задачу на сезон".

"Мы довольны тем, что впервые в истории клуба остались в премьер-лиге. Это знаковое событие для города, болельщиков, это история клуба. Дальше будем смотреть пошагово, но нам сейчас не до этого - у нас сейчас одни эмоции", - добавил собеседник ТАСС.

"Арсенал", который проводил свой второй сезон в высшем дивизионе чемпионата России, занял таблице 14-е место. Команда из Тулы впервые принимала участие в переходных матчах.