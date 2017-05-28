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Теннисистка Родина проиграла Маттек-Сандс на старте Открытого чемпионата Франции

Спорт
28 мая, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 в пользу американки

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина уступила американке Бетани Маттек-Сандс в первом круге Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 в пользу американки. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Родина занимает 80-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Маттек-Сандс - 117-е место.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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