Теннисистка Родина проиграла Маттек-Сандс на старте Открытого чемпионата Франции

Малафеев: отставка главного тренера ФК "Зенит" Луческу была предсказуемаСпорт 28 мая, 21:57
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм Эстлунда "Квадрат"Культура 28 мая, 21:38
Боярский считает, что "Зениту" следовало дать Луческу еще один шансСпорт 28 мая, 21:27
Кирьяков заявил, что ему есть что обсудить с руководством ФК "Арсенал" по поводу будущегоСпорт 28 мая, 21:24
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасностиОбщество 28 мая, 21:24
"Рома" победила "Дженоа" в последнем матче ТоттиСпорт 28 мая, 21:14
Балашов: Кирьяков выполнил задачу, но его судьбу решит попечительский совет ФК "Арсенал"Спорт 28 мая, 21:00
Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" получил приз жюри на 70-м Каннском фестивалеКультура 28 мая, 20:52
Итудис: игра в защите стала залогом успеха для БК ЦСКА в матче с "Локомотивом-Кубанью"Спорт 28 мая, 20:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина уступила американке Бетани Маттек-Сандс в первом круге Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 в пользу американки. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Родина занимает 80-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Маттек-Сандс - 117-е место.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.