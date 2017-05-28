Планица и Тронхейм могут принять ЧМ-2023 по лыжному спорту

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Словенская Планица и норвежский Тронхейм претендуют на проведение чемпионата мира по лыжному спорту в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В воскресенье в Словении прошло заседание совета FIS, на котором, в частности были утверждены кандидаты на проведение мировых первенств в 2023 году. На проведение мирового первенства 2023 года по горнолыжному спорту претендуют Куршевель-Мерибель (Франция) и Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), а кандидатом на проведение чемпионата 2022 года мира по прыжкам на лыжах с трамплина является норвежский Викерсунн.

Также был утвержден календарь на сезон-2017/18. Календарь будет доступен на официальном сайте FIS в понедельник.

Кроме того, совет FIS выразил поддержку в намерении создать независимый орган тестирования Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства для повышения доверия к антидопинговой системе.