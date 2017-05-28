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Малафеев: отставка главного тренера ФК "Зенит" Луческу была предсказуема

Спорт
28 мая, 21:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Бывший голкипер команды считает, что увольнение румынского специалиста напрашивалось

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отставка румынского специалиста Мирчи Луческу с поста главного тренера футбольного клуба "Зенит" была предказуемой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший голкипер команды Вячеслав Малафеев.

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Об уходе 71-летнего Луческу из "Зенита" было объявлено в воскресенье. Он возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года, выиграл с командой Суперкубок России - 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место. В пятницу на должность председателя правления и президента "Зенита" был назначен Сергей Фурсенко, а в субботу стало известно, что пост спортивного директора клуба занял Константин Сарсания.

"Последние изменения в руководстве "Зенита" дали понять, что в клубе будет происходить что-то новое. Это было предсказуемо, что Луческу пришлось уйти, учитывая, что клуб выбрал другой вектор развития. Негативная волна в прессе и среди болельщиков также говорила о том, что в клубе нужно что-то кардинально менять", - отметил собеседник ТАСС.

"Время покажет, что будет дальше. В последние годы клуб боролся только за первые места. Понимаю, как переживает Алексей Миллер, особенно в ситуации, когда "Спартак" становится чемпионом. У "Зенита" появится мотивация, которая заставит команду двигаться в правильном направлении", - считает Малафеев.

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