"Истанбул" занял второе место в чемпионате Турции и стал возможным соперником ЦСКА в ЛЧ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" занял второе место в чемпионате Турции и выступит в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

За один тур до конца чемпионата титул себе обеспечил "Бешикташ", набрав 74 очка. В активе "Истанбула" 70 баллов.

"Истанбул" начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где попадет в число "несеянных" команд, соперниками которых будут "сеянные" клубы. В число "несеянных" также попадут румынский "Стяуа", вице-чемпион Греции, швейцарский "Янг Бойз" и французская "Ницца".

В число "сеянных" команд попадут российский ЦСКА, голландский "Аякс", чешская "Виктория", бельгийский "Брюгге" и украинское "Динамо".