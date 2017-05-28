Тихонов: штрафной, после которого "Арсенал" забил "Енисею", был назначен несправедливо

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов недоволен решением арбитра о назначении штрафного в пользу тульского "Арсенала", который привел к голу в стыковом матче за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом Тихонов сказал ТАСС.

В первом переходном матче, состоявшемся 25 мая в Красноярске, "Енисей" победил со счетом 2:1. В ответном, который прошел в Туле в воскресенье, уступил со счетом 0:1. Из-за гола, пропущенного на своем поле, команда Тихонова не сумела выйти в РФПЛ. "Арсенал" во встрече в Туле забил на 29-й минуте: после удара со штрафного, исполненного Кириллом Комбаровым, мяч попал в перекладину, а на отскоке первым оказался Игорь Шевченко.

"Посмотрите, с какого штрафного нам забили гол, какой там был фол, - сказал Тихонов. - Посмотрите на этот момент, когда бежит 90-килограммовый защитник (Гиа Григалава) и просто так падает, а судья уверенно показывает желтую карточку (защитнику "Енисея" Андрею Ланину) за то, что игрок сам ноги подгибает. Может, судья находился не в той позиции, не видел момента, но это же не мелочи, это приводит к определенному результату".

Матч "Арсенал" - "Енисей" обслуживала бригада рефери во главе с Владимиром Сельдяковым из подмосковной Балашихи. "Я ни в коем случае не умаляю достоинств Сельдякова. Он очень хороший судья, ему давали очень серьезные игры, и он их проводил отлично. Может быть, он где-то не разобрался", - отметил Тихонов.

"Ребята перенервничали"

По мнению Тихонова, футболисты "Енисея" хорошо играли в матчах с "Арсеналом", но в ответном поединке много ошибались из-за того, что сильно нервничали

"Я на тысячу процентов доволен своей командой, ребята сделали то, что могли сделать, они играли хорошо. Да, был момент, когда мы немного провалились, но он произошел не из-за того, что ребята ошиблись, а из-за того, что мы поменяли схему - у "Арсенала" вышел высокорослый нападающий (Федерико Расич), мы стали играть в три центральных защитника. Может быть, нам нужно было оставить схему, с которой мы играли в последнее время", - сказал Тихонов.

"Но ошибок все же было много. Не из-за схемы, а из-за того, что ребята слишком сильно нервничали. Особенно много ошибалось в передачах трио наших полузащитников, что им совсем несвойственно", - отметил собеседник ТАСС.