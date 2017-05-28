Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тихонов: штрафной, после которого "Арсенал" забил "Енисею", был назначен несправедливо

Спорт
28 мая, 22:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Главный тренер красноярской команды считает, что судья не рассмотрел симуляцию со стороны игрока "Арсенала"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Тихонов

Андрей Тихонов

© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов недоволен решением арбитра о назначении штрафного в пользу тульского "Арсенала", который привел к голу в стыковом матче за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом Тихонов сказал ТАСС.

Смотрите также
Болельщики тульского "Арсенала"

"Арсенал" обыграл "Енисей" и сохранил место в РФПЛ

В первом переходном матче, состоявшемся 25 мая в Красноярске, "Енисей" победил со счетом 2:1. В ответном, который прошел в Туле в воскресенье, уступил со счетом 0:1. Из-за гола, пропущенного на своем поле, команда Тихонова не сумела выйти в РФПЛ. "Арсенал" во встрече в Туле забил на 29-й минуте: после удара со штрафного, исполненного Кириллом Комбаровым, мяч попал в перекладину, а на отскоке первым оказался Игорь Шевченко.

"Посмотрите, с какого штрафного нам забили гол, какой там был фол, - сказал Тихонов. - Посмотрите на этот момент, когда бежит 90-килограммовый защитник (Гиа Григалава) и просто так падает, а судья уверенно показывает желтую карточку (защитнику "Енисея" Андрею Ланину) за то, что игрок сам ноги подгибает. Может, судья находился не в той позиции, не видел момента, но это же не мелочи, это приводит к определенному результату".

Матч "Арсенал" - "Енисей" обслуживала бригада рефери во главе с Владимиром Сельдяковым из подмосковной Балашихи. "Я ни в коем случае не умаляю достоинств Сельдякова. Он очень хороший судья, ему давали очень серьезные игры, и он их проводил отлично. Может быть, он где-то не разобрался", - отметил Тихонов.

"Ребята перенервничали"

По мнению Тихонова,  футболисты "Енисея" хорошо играли в  матчах с "Арсеналом", но в ответном поединке много ошибались из-за того, что сильно нервничали

"Я на тысячу процентов доволен своей командой, ребята сделали то, что могли сделать, они играли хорошо. Да, был момент, когда мы немного провалились, но он произошел не из-за того, что ребята ошиблись, а из-за того, что мы поменяли схему - у "Арсенала" вышел высокорослый нападающий (Федерико Расич), мы стали играть в три центральных защитника. Может быть, нам нужно было оставить схему, с которой мы играли в последнее время", - сказал Тихонов.

"Но ошибок все же было много. Не из-за схемы, а из-за того, что ребята слишком сильно нервничали. Особенно много ошибалось в передачах трио наших полузащитников, что им совсем несвойственно", - отметил собеседник ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу полагаться только на свои силы
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама