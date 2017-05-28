Тихонов не знает, останется ли главным тренером "Енисея"

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Андрей Тихонов хотел бы работать в футбольном клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, при этом он не знает, останется ли главным тренером красноярского "Енисея". Об этом Тихонов рассказал ТАСС.
"Енисей" в воскресенье в Туле уступил со счетом 0:1 "Арсеналу" в ответном стыковом матче за право выступления в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. Первая встреча, прошедшая в Красноярске 25 мая, завершилась победой "Енисея" со счетом 2:1, однако из-за гола, пропущенного на своем поле, сибирская команда не сумела выйти в РФПЛ.
"Контракта у меня пока нет. Договоров у футболистов тоже нет ни у кого, кроме трех-четырех игроков. Останусь ли я в "Енисее", пока не знаю", - сказал Тихонов, возглавивший "Енисей" в июне 2016 года.
Тренер отметил, что обсудит с руководством "Енисея" возможность продолжения сотрудничества, по всей видимости, в ближайшее время. На вопрос, хотел бы он остаться на посту главного тренера красноярской команды, Тихонов ответил: "Я бы хотел работать там, где ставят большие задачи. Хочется жить и отдаваться футболу".
"Реальны ли большие задачи в ФНЛ? Не вижу разницы. Если у тебя есть турнир, то ты должен ставить задачу его выиграть. И чувствовать поддержку", - сказал Тихонов.