Игорь Акинфеев признан вратарем года по версии журнала "Огонек"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил приз журнала "Огонек" "Вратарь года имени Льва Яшина". Об этом сообщается на сайте издания.
Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В минувшем сезоне голкипер провел за клуб 36 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 27 голов.
Приз "Вратарь года" - ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона России/СССР, которая вручается журналом "Огонек" с 1960 года. Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа номинация.
Акинфеев является рекордсменом по количеству побед в опросе - девять. Второе место занимает Ринат Дасаев, который, будучи игроком московского "Спартака", шесть раз признавался лучшим вратарем в 80-е годы. По итогам сезона-2015/16 приз получил голкипер "Ростова" Сослан Джанаев.