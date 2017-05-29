Итоги стыковых матчей РФПЛ: "Арсенал" остался в элите, а вместо Оренбурга - Хабаровск

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Переходные матчи за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18 подарили высшему дивизиону новую точку на карте страны - "СКА-Хабаровск", который сенсационно переиграл "Оренбург". А тульский "Арсенал", победив в тяжелой борьбе красноярский "Енисей", смог остаться в премьер-лиге впервые в истории клуба.

После первых матчей расклад сил выглядел иначе. "Арсенал" проиграл "Енисею" (1:2), который досрочно занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вслед за московским "Динамо" и "Тосно". "Оренбург" же сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" (0:0), который вырвал четвертое место в турнирной таблице ФНЛ только по итогам заключительного тура.

Оба ответных матча, которые прошли на полях клубов РФПЛ в воскресенье, получились драматичными. "Оренбург" весь матч владел преимуществом, в разы превзошел соперника по количеству ударов по воротам, а на 39-й минуте полузащитник команды Благо Георгиев не смог реализовать 11-метровый. Однако хабаровчане выстояли и основное время, и дополнительное, а в серии пенальти были точнее - решающим стал сэйв вратаря Александра Довбни, который отразил удар Андрея Малых. "Енисей" в ответной встрече вновь не выглядел слабее соперника по игре, однако гол нападающего туляков Игоря Шевченко на 29-й минуте так и остался единственным.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" впервые в истории пробился в премьер-лигу, а "Арсенал" впервые смог в ней закрепиться (клуб дебютировал в РФПЛ в сезоне-2014/15, но по итогам того сезона вылетел в ФНЛ).

Тихонов пожаловался на судейство

После встречи в Туле главный тренер красноярцев Андрей Тихонов дал понять, что арбитраж было в пользу соперника; встречу судил Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. "Посмотрите, с какого штрафного нам забили гол, какой там был фол. Может, судья находился не в той позиции, не видел момента, но это же не мелочи, это приводит к определенному результату", - заявил позднее специалист ТАСС. В то же время Тихонов отметил, что его подопечные недопустимо много ошибались "из-за того, что слишком сильно нервничали".

Главный тренер туляков Сергей Кирьяков, прошедший на пресс-конференцию позднее своего коллеги, поблагодарил своих подопечных, которые отдали на поле все силы. Он также иронично поблагодарил всех критиков, в том числе Тихонова, который признался, что не ожидал от туляков настолько прямолинейной игры.

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов причин неудачи на стороне искать не стал, отметив плохую реализацию собственных моментов. Солидарен с ним и полузащитник команды Дмитрий Ефремов: "Никто не спорит, они ("СКА-Хабаровск") - молодцы, но мы должны были их обыгрывать, мы не должны были опускаться ниже своей планки. Я не говорю, что якобы мы из премьер-лиги, значит, мы лучше, такой расклад сил был лишь на бумаге. Очень обидно, но, наверное, сами виноваты".

Наставник "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский отметил дисциплину и терпение игроков команды. "Мы знали, что "Оренбург" в домашних матчах играет очень агрессивно, но нам удалось вытерпеть. У обеих команд были хорошие шансы забить гол, но в итоге все решила лотерея - пенальти, нам повезло больше", - прокомментировал ход матча специалист.

Евдокимов уходит, Кирьяков - под вопросом

Евдокимов, который возглавляет "Оренбург" с 2012 года и вывел его впервые в истории в премьер-лигу, сразу после матча заявил, что его время в клубе подходит к концу. Президент оренбуржцев Василий Столыпин сказал, что в следующем сезоне перед командой будет стоять задача возвращения в высший дивизион. "Обвинить кого-то в неудаче я не могу, все играли с полной самоотдачей. Возможно, перегорели, потому что на кону стояло все", - также отметил он.

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что Кирьякову удалось выполнить задачу на сезон, однако его дальнейшая работа в клубе будет обсуждаться на попечительском совете, который пройдет в ближайшие дни. Сам специалист в разговоре с корреспондентом ТАСС отказался отвечать на вопрос, хочет ли он остаться. "Мой контракт заканчивается 31 мая, есть что обсудить с руководством, есть о чем поговорить", - заявил тренер. Специалист, в частности, отметил, что он не хочет, чтобы повторилась ситуация прошлого лета, когда команда комплектовалась свободными агентами.

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов заявил, что Поддубский точно сохранит свой пост. Он также отметил, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уже пообещал команде полную поддержку, в том числе и финансовую, которая, в частности, поможет решить проблемы со стадионом, который не соответствует требованиям РФПЛ.

Тихонов сказал, что ему еще предстоит обсудить продление контракта с руководством клуба. На вопрос, хотел бы он остаться на посту главного тренера красноярской команды, Тихонов ответил: "Я бы хотел работать там, где ставят большие задачи. Хочется жить и отдаваться футболу".

Официальное принятие "СКА-Хабаровска" в члены РФПЛ, а "Оренбурга" - в ФНЛ должно произойти в начале июня, когда, как планируется, пройдут собрания лиг.