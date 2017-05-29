Квалификация Уимблдона с участием Шараповой будет впервые показана по ТВ по всей Европе

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Квалификация Уимблдонского теннисного турнира впервые в истории будет транслироваться по телевидению по всей Европе. Как сообщает агентство Reuters, телеканал "Евроспорт" заключил соответствующее соглашение со Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета, на кортах которого проходит знаменитый турнир.
"Мы получили множество позитивных откликов от теннисных фанатов после трансляций квалификаций Australian Open и Roland Garros, и мы очень рады, что сможем сделать то же самое с Уимблдоном, - сказал председатель совета директоров "Евроспорта" Питер Хаттон. - Вероятно, в этом году в квалификации турнира примут участие некоторые очень известные игроки, поэтому мы ожидаем огромный интерес к трансляциям по всей Европе".
Ранее бывшая первая "ракетка" мира россиянка Мария Шарапова, которая недавно возобновила выступления после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заявила, что не будет просить специальное приглашение (wild card) в основную сетку Уимблдона и выступит в квалификации.
Квалификация турнира пройдет с 26 по 29 июня. Основная часть состоится с 3 по 16 июля.