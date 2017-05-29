Боец UFC Густафссон сделал предложение девушке после победы нокаутом над Тейшейрой

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Известный шведский боец смешанного стиля (ММА) Александр Густафссон сделал предложение своей подруге прямо на ринге после боя в рамках в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире UFC Fight Night 109. Об этом сообщается в официальном Twitter UFC.
Девушка ответила на это предложение согласием.
Швед, выступающий в полутяжелом весе, перед этим одержал победу нокаутом над бразильцем Гловером Тейшейрой.
SHE SAID YES!!!— UFC (@ufc) 28 мая 2017 г.
CONGRATS @AlexTheMauler!!! #UFCStockholm pic.twitter.com/i9TSh3UQte