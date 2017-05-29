Женская сборная России по регби-7 отобралась на Кубок мира 2018 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде и обеспечила себе путевку на Кубок мира 2018 года.

На турнире в Канаде россиянки заняли пятое место. Победителем стала команда Новой Зеландии.

После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвертое место за один этап до конца, команда обеспечила себе место на Кубке мира. Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.

Кубок мира 2018 года пройдет в Сан-Франциско.