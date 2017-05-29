Женская сборная России по регби-7 отобралась на Кубок мира 2018 года

Российские футболисты в Австрии пользуются популярностью коллекционеров автографовСпорт 29 мая, 9:04
Легкоатлетка Ласицкене на турнире в Юджине не испытывала реваншистских настроенийСпорт 29 мая, 8:47
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКОЭкономика и бизнес 29 мая, 8:27
Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГКультура 29 мая, 8:25
Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.Космос 29 мая, 8:17
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по УкраинеМеждународная панорама 29 мая, 7:54
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки снизилась на 16%Происшествия 29 мая, 7:13
"Известия": в Госдуме готовят законопроекты о частных охранниках и детективахОбщество 29 мая, 6:44
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводкаПроисшествия 29 мая, 6:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде и обеспечила себе путевку на Кубок мира 2018 года.
На турнире в Канаде россиянки заняли пятое место. Победителем стала команда Новой Зеландии.
После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвертое место за один этап до конца, команда обеспечила себе место на Кубке мира. Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.
Кубок мира 2018 года пройдет в Сан-Франциско.