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Женская сборная России по регби-7 отобралась на Кубок мира 2018 года

Спорт
29 мая, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Команда заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде и обеспечила себе путевку на Кубок мира 2018 года.

На турнире в Канаде россиянки заняли пятое место. Победителем стала команда Новой Зеландии.

После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвертое место за один этап до конца, команда обеспечила себе место на Кубке мира. Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.

Кубок мира 2018 года пройдет в Сан-Франциско.

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