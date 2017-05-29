Газизов: "Уфу" покинут не менее 4 футболистов, вопрос с Беленовым решится через неделю

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Уфу" в летнее трансферное окно покинет не менее четырех футболистов, а вопрос с контрактом вратаря Александра Беленова ориентировочно решится через неделю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

"Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, - это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы", - сказал он.

На вопрос, останется ли в "Уфе" Беленов, собеседник ТАСС ответил: "Думаю, все определится через неделю".

Действующий контракт 30-летнего Беленова с "Уфой" рассчитан до 30 июня. Он пришел в команду в феврале текущего года из махачкалинского "Анжи".

По итогам сезона-2016/17 чемпионата России "Уфа" расположилась на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Этот результат стал лучшим для уфимцев за всю историю существования клуба.