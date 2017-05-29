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Газизов: "Уфу" покинут не менее 4 футболистов, вопрос с Беленовым решится через неделю

Спорт
29 мая, 9:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Действующий контракт 30-летнего голкипера с "Уфой" рассчитан до 30 июня

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Александр Беленов

Александр Беленов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Уфу" в летнее трансферное окно покинет не менее четырех футболистов, а вопрос с контрактом вратаря Александра Беленова ориентировочно решится через неделю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

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"Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, - это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы", - сказал он.

На вопрос, останется ли в "Уфе" Беленов, собеседник ТАСС ответил: "Думаю, все определится через неделю".

Действующий контракт 30-летнего Беленова с "Уфой" рассчитан до 30 июня. Он пришел в команду в феврале текущего года из махачкалинского "Анжи".

По итогам сезона-2016/17 чемпионата России "Уфа" расположилась на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Этот результат стал лучшим для уфимцев за всю историю существования клуба.

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