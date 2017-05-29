Легкоатлетка Ласицкене перед следующим турниром в Польше проведет дома работу над ошибками

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница американского этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) из Юджина отправилась домой в город Прохладный, где предстоит поработать над совершенствованием техники прыжка. Об этом легкоатлетка сообщила ТАСС.
Российская спортсменка, выступавшая в Юджине под нейтральным флагом, показала результат 2,03 м. Ласицкене повторила свой личный рекорд, установленный в феврале этого года на зимнем чемпионате России.
"Мой тренер Геннадий Гарикович (Габрелян - прим. ТАСС) увидел недочеты в моих прыжках, по его словам, присутствуют огрехи в технике, поэтому нам будет над чем работать до следующего старта, - заметила спортсменка. - Сейчас я прилечу на несколько дней к себе домой в Прохладный, потренируюсь там, а потом мы уже отправимся в Польшу".
Следующий стартом для легкоатлетки станет турнир в польском Ополе, который пройдет 4 июня. Ласицкене призналась, что сейчас ей сложно сказать, какого результата она ждет от себя на этом старте.
"Есть определенные технические факторы, влияющие на высоту прыжка, но я не буду себя сдерживать. Да никогда этого и не делала. Я должна прыгать и стараться сделать это как можно лучше", - резюмировала Ласицкене.
8 июня у россиянки запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.