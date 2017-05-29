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Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат России

Спорт
29 мая, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Отмечается, что 30-летний борец вольного стиля перенес операцию на ноге и не успеет восстановиться к началу соревнований, которые пройдут в Назрани 12-14 июня

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Аниуар Гедуев

Аниуар Гедуев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в весе до 74 кг Аниуар Гедуев пропустит чемпионат России по борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Отмечается, что 30-летний борец вольного стиля перенес операцию на ноге и не успеет восстановиться к началу соревнований, которые пройдут в Назрани 12-14 июня. К полноценным тренировкам Гедуев приступит в конце июня.

Гедуев также является бронзовым призером чемпионата мира, победителем Европейских игр, двукратным чемпионом Европы.

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