Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат России

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в весе до 74 кг Аниуар Гедуев пропустит чемпионат России по борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Отмечается, что 30-летний борец вольного стиля перенес операцию на ноге и не успеет восстановиться к началу соревнований, которые пройдут в Назрани 12-14 июня. К полноценным тренировкам Гедуев приступит в конце июня.
Гедуев также является бронзовым призером чемпионата мира, победителем Европейских игр, двукратным чемпионом Европы.