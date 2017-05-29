Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATP

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов переместился с 85-го на 73-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Кузнецов дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве, где проиграл будущему победителю швейцарцу Стэну Вавринке.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Первое место занимает британец Энди Маррей, второе - серб Новак Джокович, третье - Вавринка.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на 53-ю позицию. Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 65-й на 66-ю строчку, Михаил Южный - с 84-й на 86-ю, а Евгений Донской остался на 99-й строчке.

Рейтинг ATP от 29 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 10370 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 7445

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5445

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 4375

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5035

6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4360

7 (7).Доминик Тим (Австрия) - 4145

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3765

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3560

10 (10). Александр Зверев (Германия) - 3150...

53 (54). Карен Хачанов (Россия) - 860...

66 (65). Даниил Медведев (Россия) - 782...

73 (85). Андрей Кузнецов (Россия) - 615...

86 (84). Михаил Южный (Россия) - 624...

99 (99). Евгений Донской (Россия) - 558.