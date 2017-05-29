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Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATP

Спорт
29 мая, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

На прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве, где проиграл будущему победителю швейцарцу Стэну Вавринке

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Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов переместился с 85-го на 73-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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На прошлой неделе Кузнецов дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве, где проиграл будущему победителю швейцарцу Стэну Вавринке.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Первое место занимает британец Энди Маррей, второе - серб Новак Джокович, третье - Вавринка.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на 53-ю позицию. Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 65-й на 66-ю строчку, Михаил Южный - с 84-й на 86-ю, а Евгений Донской остался на 99-й строчке.

Рейтинг ATP от 29 мая:

  • 1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 10370 очков
  • 2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 7445
  • 3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5445
  • 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 4375
  • 5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5035
  • 6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4360
  • 7 (7).Доминик Тим (Австрия) - 4145
  • 8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3765
  • 9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3560
  • 10 (10). Александр Зверев (Германия) - 3150...
  • 53 (54). Карен Хачанов (Россия) - 860...
  • 66 (65). Даниил Медведев (Россия) - 782...
  • 73 (85). Андрей Кузнецов (Россия) - 615...
  • 86 (84). Михаил Южный (Россия) - 624...
  • 99 (99). Евгений Донской (Россия) - 558.
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