Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATP

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов переместился с 85-го на 73-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На прошлой неделе Кузнецов дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве, где проиграл будущему победителю швейцарцу Стэну Вавринке.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Первое место занимает британец Энди Маррей, второе - серб Новак Джокович, третье - Вавринка.
Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на 53-ю позицию. Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 65-й на 66-ю строчку, Михаил Южный - с 84-й на 86-ю, а Евгений Донской остался на 99-й строчке.