Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь года

Лоукостер "Победа" увеличит долю билетов по 999 рублей на 20,7% в 2017 годуЭкономика и бизнес 29 мая, 12:10
Авиакомпания "Россия" завершила ребрендинг самолетовТранспорт 29 мая, 12:04
Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лигиСпорт 29 мая, 12:02
Теффт подтвердил, что Хантсман может сменить его на посту посла США в РФМеждународная панорама 29 мая, 11:59
Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России по футболуСпорт 29 мая, 11:54
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе СШАЭкономика и бизнес 29 мая, 11:53
Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедерацийСпорт 29 мая, 11:46
В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из ЭстонииПолитика 29 мая, 11:37
Мутко: российские гребцы прогрессируют, но результат еще предстоит закрепитьСпорт 29 мая, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко одобрил выбор журнала "Огонек", признавшего игрока ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем года. Об этом Мутко сообщил ТАСС.
Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В сезоне-2016/17 голкипер провел за клуб 36 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 27 голов. 31-летний Акинфеев является рекордсменом по количеству побед в опросе - девять.
"Акинфеев признан лучшим "Огоньком"? Он и по мнению РФС лучший, поэтому совершенно согласен. Общественное мнение совпало с профессиональным, и это здорово", - сказал Мутко.
Приз "Вратарь года" - ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона России/СССР, которая вручается журналом "Огонек" с 1960 года. Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа номинация.