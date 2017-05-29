Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь года

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко одобрил выбор журнала "Огонек", признавшего игрока ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем года. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В сезоне-2016/17 голкипер провел за клуб 36 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 27 голов. 31-летний Акинфеев является рекордсменом по количеству побед в опросе - девять.

"Акинфеев признан лучшим "Огоньком"? Он и по мнению РФС лучший, поэтому совершенно согласен. Общественное мнение совпало с профессиональным, и это здорово", - сказал Мутко.

Приз "Вратарь года" - ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона России/СССР, которая вручается журналом "Огонек" с 1960 года. Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа номинация.