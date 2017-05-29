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Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь года

Спорт
29 мая, 10:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Футболист ЦСКА и сборной России был признан лучшим голкипером года по версии журнала "Огонек"

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко одобрил выбор журнала "Огонек", признавшего игрока ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем года. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

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Игорь Акинфеев признан вратарем года по версии журнала "Огонек"

Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В сезоне-2016/17 голкипер провел за клуб 36 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 27 голов. 31-летний Акинфеев является рекордсменом по количеству побед в опросе - девять.

"Акинфеев признан лучшим "Огоньком"? Он и по мнению РФС лучший, поэтому совершенно согласен. Общественное мнение совпало с профессиональным, и это здорово", - сказал Мутко.

Приз "Вратарь года" - ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона России/СССР, которая вручается журналом "Огонек" с 1960 года. Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа номинация.

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