Новокузнецкий "Металлург" планирует подать заявку на участие в ВХЛ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новокузнецкий хоккейный клуб "Металлург" намерен подать заявку на участие в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее новокузнецкий клуб был исключен из состава Континентальной хоккейной лиги.

Также планируется, что фарм-клуб "Металлурга" "Кузнецкие медведи" продолжит выступление в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

"Металлург" выступал в КХЛ с самого первого чемпионата лиги, но ни разу не попадал в плей-офф. В прошедшем сезоне команда заняла последнее место в Восточной конференции чемпионата КХЛ.