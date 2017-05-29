Новокузнецкий "Металлург" планирует подать заявку на участие в ВХЛ

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новокузнецкий хоккейный клуб "Металлург" намерен подать заявку на участие в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее новокузнецкий клуб был исключен из состава Континентальной хоккейной лиги.
Также планируется, что фарм-клуб "Металлурга" "Кузнецкие медведи" продолжит выступление в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
"Металлург" выступал в КХЛ с самого первого чемпионата лиги, но ни разу не попадал в плей-офф. В прошедшем сезоне команда заняла последнее место в Восточной конференции чемпионата КХЛ.