Сандис Озолиньш назначен главным тренером рижского ХК "Динамо"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сандис Озолиньш утвержден в должности главного тренера рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О деталях соглашения с 44-летним специалистом не сообщается.

Озолиньш выступал за "Динамо" в 1990-1991, 2009-2012, 2013-2014 гг. С 1992 по 2008 год был игроком различных клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1996 году в составе "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году завершил карьеру хоккеиста. В октябре 2016 года он вошел в тренерский штаб "Динамо".

Он является многократным участником Матчей всех звезд НХЛ и КХЛ, а также входил в шестерку лучших игроков Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне КХЛ рижская команда заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции.