Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу физически не сможет провести хотя бы по матчу на каждом из стадионов чемпионата мира - 2018 до старта турнира. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
К концу 2017 года должны быть готовы стадионы в семи городах - Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге. На четырех аренах, которые в июне примут Кубок конфедераций, уже проводятся матчи - в Санкт-Петербурге, Москве ("Спартак"), Сочи и Казани. Стадион "Лужники" в Москве находится на завершающей стадии реконструкции.
"Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет - всего четыре. Будем стараться делать тестовые события на каждом стадиона", - сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.