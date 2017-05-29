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Офицер безопасности РФС: пребывание сборной России в Австрии не вызывает беспокойства

Спорт
29 мая, 11:14 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Команда Станислава Черчесова проводит сбор в Австрии с 25 июня по 3 июля

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Власти австрийского Нойштифт-им- Штубайталя, в котором сборная России по футболу готовится к домашнему Кубку конфедераций, заверили Российский футбольный союз (РФС) в полной безопасности команды, и сомневаться в этом пока причин нет. Об этом ТАСС заявил старший офицер безопасности национальной команды Дмитрий Виноградов.

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Команда Станислава Черчесова проводит сбор в Австрии с 25 июня по 3 июля.

"Прежде всего, когда организуют сбор национальной команды, представитель тренерского штаба заранее приезжает на место, где узнает все подробности, в том числе условия безопасности, - рассказал он. - Мы неоднократно встречались с представителями местной власти, которые нас заверили, что здесь все будет безопасно, спокойно, и нам будут созданы лучшие условия для тренировочного сбора, и у меня нет причин им не доверять. Сейчас ничего беспокойства не вызывает".

"Спасибо местным властям. Все проходит к этому моменту хорошо", - отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, как помогают сборной местные власти, в частности, сопровождает ли команду полицейский эскорт, Виноградов ответил: "Зачем здесь эскорт? Наверняка вы видели полицейских, которые приезжают к нам. В целом, не принято рассказывать о том, какие меры принимаются на сборе, пока он еще идет, об этом можно будет говорить позже. Но, повторюсь, нас заверили, что все будет тихо и спокойно, и пока сомнений нет".

"В Австрии серьезно относятся к вопросу миграции"

На вопрос, чем отличается работа по обеспечению безопасности в Австрии от той, что была проделана на чемпионате Европы во Франции в 2016 году, Виноградов ответил: "Требования всегда одни и те же. Все зависит от разных факторов, например, уровня террористической угрозы. После "Батаклана" (театр в Париже, в котором в ноябре 2015 года произошел теракт) во Франции до сих пор не снят оранжевый уровень угрозы".

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"Все-таки основная угроза террористических действий исходит сейчас, скажем так, с востока, а в Австрии очень серьезно относятся к проблемам миграции, изначально отношение властей было строже, чем в некоторых других странах. Австрия очень жестко относится к спокойствию своих жителей", - подчеркнул он.

По этой же причине, считает собеседник ТАСС, не должно возникнуть проблем и в Будапеште, куда команда переедет 3 июня, а 5-го проведет контрольную игру с венграми. "Венгрия, как и Австрия, очень серьезно относится к проблемам миграции. Думаю, там все будет нормально. Мы там играли два с половиной года назад (в ноябре 2014 года), и все было тихо и спокойно", - сказал он.

Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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