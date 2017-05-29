Офицер безопасности РФС: пребывание сборной России в Австрии не вызывает беспокойства

Лоукостер "Победа" увеличит долю билетов по 999 рублей на 20,7% в 2017 годуЭкономика и бизнес 29 мая, 12:10
Авиакомпания "Россия" завершила ребрендинг самолетовТранспорт 29 мая, 12:04
Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лигиСпорт 29 мая, 12:02
Теффт подтвердил, что Хантсман может сменить его на посту посла США в РФМеждународная панорама 29 мая, 11:59
Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России по футболуСпорт 29 мая, 11:54
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе СШАЭкономика и бизнес 29 мая, 11:53
Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедерацийСпорт 29 мая, 11:46
В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из ЭстонииПолитика 29 мая, 11:37
Мутко: российские гребцы прогрессируют, но результат еще предстоит закрепитьСпорт 29 мая, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Власти австрийского Нойштифт-им- Штубайталя, в котором сборная России по футболу готовится к домашнему Кубку конфедераций, заверили Российский футбольный союз (РФС) в полной безопасности команды, и сомневаться в этом пока причин нет. Об этом ТАСС заявил старший офицер безопасности национальной команды Дмитрий Виноградов.
Команда Станислава Черчесова проводит сбор в Австрии с 25 июня по 3 июля.
"Прежде всего, когда организуют сбор национальной команды, представитель тренерского штаба заранее приезжает на место, где узнает все подробности, в том числе условия безопасности, - рассказал он. - Мы неоднократно встречались с представителями местной власти, которые нас заверили, что здесь все будет безопасно, спокойно, и нам будут созданы лучшие условия для тренировочного сбора, и у меня нет причин им не доверять. Сейчас ничего беспокойства не вызывает".
"Спасибо местным властям. Все проходит к этому моменту хорошо", - отметил собеседник ТАСС.
На вопрос, как помогают сборной местные власти, в частности, сопровождает ли команду полицейский эскорт, Виноградов ответил: "Зачем здесь эскорт? Наверняка вы видели полицейских, которые приезжают к нам. В целом, не принято рассказывать о том, какие меры принимаются на сборе, пока он еще идет, об этом можно будет говорить позже. Но, повторюсь, нас заверили, что все будет тихо и спокойно, и пока сомнений нет".
На вопрос, чем отличается работа по обеспечению безопасности в Австрии от той, что была проделана на чемпионате Европы во Франции в 2016 году, Виноградов ответил: "Требования всегда одни и те же. Все зависит от разных факторов, например, уровня террористической угрозы. После "Батаклана" (театр в Париже, в котором в ноябре 2015 года произошел теракт) во Франции до сих пор не снят оранжевый уровень угрозы".
"Все-таки основная угроза террористических действий исходит сейчас, скажем так, с востока, а в Австрии очень серьезно относятся к проблемам миграции, изначально отношение властей было строже, чем в некоторых других странах. Австрия очень жестко относится к спокойствию своих жителей", - подчеркнул он.
По этой же причине, считает собеседник ТАСС, не должно возникнуть проблем и в Будапеште, куда команда переедет 3 июня, а 5-го проведет контрольную игру с венграми. "Венгрия, как и Австрия, очень серьезно относится к проблемам миграции. Думаю, там все будет нормально. Мы там играли два с половиной года назад (в ноябре 2014 года), и все было тихо и спокойно", - сказал он.
Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).