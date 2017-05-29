Мутко призвал Макарову не расслабляться после победы над первой "ракеткой" мира

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала знаковую победу над первой "ракеткой" мира немкой Ангелик Кербер в стартовом раунде Roland Garros, но турнир еще только начался, расслабляться рано. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Россиянка, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в воскресенье выиграла у Кербер со счетом 6:2, 6:2. Макарова стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер "посева" в стартовом раунде Roland Garros.
"Екатерина выиграла у Кербер, и это конечно здорово. Но спорт есть спорт, праздновать победу рано, турнир только начался", - сказал Мутко.
Во втором круге турнира Макарова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча пройдет 31 мая.