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Мутко призвал Макарову не расслабляться после победы над первой "ракеткой" мира

Спорт
29 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россиянка, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в воскресенье выиграла у Кербер со счетом 6:2, 6:2

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала знаковую победу над первой "ракеткой" мира немкой Ангелик Кербер в стартовом раунде Roland Garros, но турнир еще только начался, расслабляться рано. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Россиянка, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в воскресенье выиграла у Кербер со счетом 6:2, 6:2. Макарова стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер "посева" в стартовом раунде Roland Garros.

"Екатерина выиграла у Кербер, и это конечно здорово. Но спорт есть спорт, праздновать победу рано, турнир только начался", - сказал Мутко.

Во втором круге турнира Макарова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча пройдет 31 мая.

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