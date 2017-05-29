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Мутко: российские гребцы прогрессируют, но результат еще предстоит закрепить

Спорт
29 мая, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Сборная России по академической гребле завоевала в Чехии одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв шестое место в медальном зачете

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по академической гребле очевидно прогрессирует, что показал чемпионат Европы в чешском Рачице, однако омоложенному составу еще предстоит закрепить результат на сентябрьском чемпионате мира в США. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин (слева направо)

Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по академической гребле

Сборная России завоевала в Чехии одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв шестое место в медальном зачете. На прошлом чемпионате Европы в 2016 году россияне были 14-ми с одним серебром и двумя бронзами.

"Непопадание наших спортсменов на Игры в Рио-де- Жанейро затормозило процесс, но сейчас в Чехии омоложенная команда продемонстрировала очевидный прогресс, достойный результат, - отметил Мутко. - И все-таки чемпионат Европы - это еще полшага, результаты нужно закреплять на сентябрьском чемпионате мира в США. А это будет непросто, ведь конкурировать придется с признанными лидерами - британцами, австралийцами, сборной Новой Зеландии".

Золото завоевала легковесная четверка без рулевого в составе Александра Чаукина, Максима Телицына, Александра Богдашина и Алексея Викулина.

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Никита Болозин и Алексей Кияшко завоевали серебро в заезде легковесных двоек без рулевого. Четверка без рулевого (Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов, Григорий Щулепов) и женская восьмерка с рулевым (Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская, рулевой Евгений Терехов) завоевали бронзовые медали.

"У нас хорошая команда, мы обязательно будем ее поддерживать, - отметил Мутко. - В ближайшее время посмотрим, что еще можно сделать для ребят".

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