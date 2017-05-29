Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России по футболу

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев прибыл в расположение национальной команды, которая проводит в Австрии подготовительный сбор к Кубку конфедераций. Об этом сообщается в официальном Twitter сборной России.
Акинфеев на несколько дней задержался в России для прохождения дополнительных процедур. По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, вратаря беспокоила пятка.
В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.