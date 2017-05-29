Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лиги

Лоукостер "Победа" увеличит долю билетов по 999 рублей на 20,7% в 2017 годуЭкономика и бизнес 29 мая, 12:10
Авиакомпания "Россия" завершила ребрендинг самолетовТранспорт 29 мая, 12:04
Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лигиСпорт 29 мая, 12:02
Теффт подтвердил, что Хантсман может сменить его на посту посла США в РФМеждународная панорама 29 мая, 11:59
Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России по футболуСпорт 29 мая, 11:54
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе СШАЭкономика и бизнес 29 мая, 11:53
Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедерацийСпорт 29 мая, 11:46
В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из ЭстонииПолитика 29 мая, 11:37
Мутко: российские гребцы прогрессируют, но результат еще предстоит закрепитьСпорт 29 мая, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на предмет соответствиям критериям лиги, в том числе с точки зрения инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 играл против "Оренбурга". Первый матч, прошедший в Хабаровске 25 мая, завершился со счетом 0:0. Основное и дополнительное время ответного поединка, который состоялся в Оренбурге 28 мая, также закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказался "СКА-Хабаровск". Хабаровский клуб вышел в РФПЛ впервые.
"Поздравляю "СКА-Хабаровск" с выходом в высший дивизион российского футбола. Многие специалисты думали, что, хоть и будет упорная борьба, в РФПЛ останется "Оренбург", но футбол непредсказуемая вещь, и в РФПЛ будет играть команда из Хабаровска. Сегодня звонил генеральный директор "СКА- Хабаровска" по поводу критериев, которые необходимы для вступления в РФПЛ. На этой неделе в Хабаровск будет отправлена комиссия РФПЛ, которая проверит инфраструктуру клуба, то, как организовывается безопасность", - сказал Прядкин.
"Я вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Пока не могу дать свою оценку, посмотрим, что скажут специалисты, но Ефремов сказал, что на матчи "СКА- Хабаровска" ходит довольно много болельщиков. Стадион в Хабаровске старый, но оборудован системой СКУД, видеосистемами. Газон там искусственный, его комиссия будет смотреть отдельно, если оно не будет подходить под критерии, то будем просить его заменить", - отметил собеседник ТАСС.
"У ФНЛ свои критерии, а у РФПЛ - другие, более жесткие", - добавил Прядкин.
В других стыковых матчах "Арсенал" встречался с "Енисеем", в Красноярске тульская команда проиграла 1:2, а дома победила 1:0, благодаря чему осталась в РФПЛ. "Сложными были обе игры - и первая, и вторая. "Енисей" - очень крепкая команда. Если таких команд будет больше, то и конкуренция в нашем футболе будет выше. Очень здорово, что до последнего не было ясно, кто будет играть в РФПЛ в следующем сезоне", - сказал глава РФПЛ.