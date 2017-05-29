Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лиги

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на предмет соответствиям критериям лиги, в том числе с точки зрения инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 играл против "Оренбурга". Первый матч, прошедший в Хабаровске 25 мая, завершился со счетом 0:0. Основное и дополнительное время ответного поединка, который состоялся в Оренбурге 28 мая, также закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказался "СКА-Хабаровск". Хабаровский клуб вышел в РФПЛ впервые.

"Поздравляю "СКА-Хабаровск" с выходом в высший дивизион российского футбола. Многие специалисты думали, что, хоть и будет упорная борьба, в РФПЛ останется "Оренбург", но футбол непредсказуемая вещь, и в РФПЛ будет играть команда из Хабаровска. Сегодня звонил генеральный директор "СКА- Хабаровска" по поводу критериев, которые необходимы для вступления в РФПЛ. На этой неделе в Хабаровск будет отправлена комиссия РФПЛ, которая проверит инфраструктуру клуба, то, как организовывается безопасность", - сказал Прядкин.

"Я вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Пока не могу дать свою оценку, посмотрим, что скажут специалисты, но Ефремов сказал, что на матчи "СКА- Хабаровска" ходит довольно много болельщиков. Стадион в Хабаровске старый, но оборудован системой СКУД, видеосистемами. Газон там искусственный, его комиссия будет смотреть отдельно, если оно не будет подходить под критерии, то будем просить его заменить", - отметил собеседник ТАСС.

"У ФНЛ свои критерии, а у РФПЛ - другие, более жесткие", - добавил Прядкин.

В других стыковых матчах "Арсенал" встречался с "Енисеем", в Красноярске тульская команда проиграла 1:2, а дома победила 1:0, благодаря чему осталась в РФПЛ. "Сложными были обе игры - и первая, и вторая. "Енисей" - очень крепкая команда. Если таких команд будет больше, то и конкуренция в нашем футболе будет выше. Очень здорово, что до последнего не было ясно, кто будет играть в РФПЛ в следующем сезоне", - сказал глава РФПЛ.