Выскочки из Лейпцига и прощание с легендами: яркие итоги футбольного сезона в Европе

Завершившийся футбольный сезон в Европе запомнится новой главой противостояния "Барселоны" и "Реала", очередной "Золотой бутсой" Лионеля Месси, чемпионством дерзкого "Монако", сенсационным взлетом "Лейпцига", а также уходом трех легендарных игроков. ТАСС рассказывает о героях, открытиях и разочарованиях европейского футбола.

Лучшие матчи сезона

23 апреля на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" был сыгран лучший матч чемпионата Испании — "класико" между "Реалом" и "Барселоной", в котором гости победили со счетом 3:2. Эта игра стала украшением всего европейского сезона и одним из лучших футбольных матчей последних лет.

Турнирная ситуация обязывала "Барселону" играть только на победу и, на ее счастье, лучший матч в сезоне провел Лео Месси. Он забил два гола и вынуждал игроков хозяев постоянно нарушать правила.

На 77-й минуте при счете 1:2 был удален капитан "Реала" Серхио Рамос, однако хозяевам в меньшинстве удалось сравнять счет. "Реал" вполне устраивала и ничья, однако столичная команда до последних секунд шла в атаку и… пропустила ответ "Барселоны" — Месси на последней минуте забил победный гол.

Его празднование победного гола наверняка станет каноническим — аргентинец снял футболку и продемонстрировал ее болельщикам "Реала".

YouTube/LaLiga Santander

"РБ Лейпциг" стал открытием чемпионата Германии, заняв второе место, но при этом команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля не смогла составить конкуренцию мюнхенской "Баварии".

Однако 13 мая "Лейпциг" дал на своем поле бой чемпиону страны — пусть для обеих команд матч не имел турнирного значения. В составе хозяев блистал 21-летний форвард Тимо Вернер, который забил два гола, а к 84-й минуте "Лейпциг" выигрывал со счетом 4:2, переигрывая грозного соперника.

Но "Баварии" удалось выкрутиться из непростой ситуации — разница команд в классе все-таки ощутима. Мюнхенцы забили три гола и вырвали победу (5:4) на 95-й минуте, когда отличился Арьен Роббен.

YouTube/Bundesliga

"Рома" Лучано Спаллетти сумела на финише удержать второе место в чемпионате Италии и заработать путевку в групповой турнир Лиги чемпионов — в 12 последних матчах римляне проиграли лишь два раза. Но случилось это в столичном дерби с "Лацио", который сумел пробиться в Лигу Европы, также ударно проведя концовку.

30 апреля на Олимпийском стадионе итальянской столицы "Лацио" победил в формально гостевом матче со счетом 3:1. Тогда блистал разыгравшийся весной сенегалец Кейта Бальде, который отличился дважды.

YouTube/Serie A TIM

Открытие сезона

Главным открытием европейского сезона стал "РБ Лейпциг" — детище владельца компании Red Bull Дитмара Матешитца. За несколько лет клубу удалось из любительской лиги добраться до групповой стадии Лиги чемпионов.

Чтобы получить право выступить в бундеслиге, пришлось принять несколько условий. По правилам немецкого чемпионата, команда не может носить имя спонсора, поэтому "Ред Булл Лейпциг" вынужден был изменить эмблему и название клуба. Тем не менее на гербе команды все равно остались два красных быка, как на логотипе главной фирмы Матешитца.

А в названии клуба сохранились буквы RB. Маркетологи клуба даже придумали расшифровку — RasenBallsport, что дословно можно перевести как "игру в мяч на газоне". Однако далеко не факт, что это поможет "Лейпцигу" получить лицензию для участия в Лиге чемпионов, ведь у его владельца есть еще австрийский клуб "Зальцбург".

Как бы то ни было, представляющий Восточную Германию клуб прекрасно провел сезон, хотя повторить прошлогоднее достижение английского "Лестера" и стать чемпионом ему не удалось — "Бавария" таких шансов никому не представляет.

Разочарование сезона

Разочарование сезона также представляет бундеслигу. Еще год назад "Вольфсбург" играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, где "волки" едва не загрызли мадридский "Реал". Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды. Однако "сливочных" тогда спас хет-трик Криштиану Роналду в ответной игре.

В нынешнем сезоне "Вольфсбург" занял лишь 16-е место и был вынужден проводить переходные матчи с "Айнтрахтом" из Брауншвейга. В итоге "волки" смогли обыграть команду из второй бундеслиги и сохранить прописку в высшем дивизионе.

К 10-му туру "Вольфсбург" одержал лишь одну победу, уволил главного тренера Дитера Хеккинга, но не нашел спасения и в сменившем его Валерьене Исмаэле. Сезон "Вольфсбург" доигрывал уже с Андрисом Йонкером, терпя одно поражение за другим.

А домашние 0:6 от "Баварии" стали для мюнхенцев "золотыми". Не помог "волкам" и неплохо проведший сезон Марио Гомес, который забил 16 голов. Невосполнимыми оказались потери Юлиана Дракслера и Андре Шюррле. Не хватало и бразильских защитников Данте и Налдо, хотя они и не всегда отличались надежностью.

"Золотая бутса"

Лучший бомбардир европейского сезона давно (девятый сезон подряд) является выходцем из испанского чемпионата, не стал исключением и нынешний год. Сменив партнера по "Барселоне" Луиса Суареса, "Золотую бутсу" вновь получает Лионель Месси, который забил 37 голов.

Аргентинец, которому в июне исполнится 30 лет, в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, довел количество голов в турнире до рекордных 349 (в 392 матчах). Примечательно, что Лео за весь чемпионат не сделал ни одного хет-трика, однако 14 раз забивал по два мяча.

Нынешний сезон явно не стал лучшим в карьере Месси, учитывая, что "Барселона" осталась без главных трофеев, проиграв Лигу чемпионов и чемпионат страны. Однако в отдельных матчах Месси играл просто феерически, блистательно проведя, к примеру, "класико" с "Реалом" в Мадриде (3:2), что позволило "Барселоне" до последнего дня рассчитывать на чемпионство.

Лучшие игроки сезона

Главными героями сезона стали аргентинец Паоло Дибала из итальянского "Ювентуса", бельгиец Эден Азар (английский "Челси") и Кильян Мбаппе из "Монако". Вся троица стала чемпионами своих стран, причем лишь Мбаппе — впервые.

Азар к 26 годам выиграл второй чемпионат Англии, а на заре карьеры победил и во французском первенстве с "Лиллем". В команде Антонио Конте бельгиец играл ключевую роль в центре поля, сумев при этом забить 16 голов, проведя самый успешный сезон в Англии.

Мбаппе лишь в декабре исполнилось 18 лет, и в своем дебютном сезоне на высшем уровне он забил 15 голов, в "Монако" уступив по результативности лишь опытному колумбийцу Радамелю Фалькао. Лидером "Монако" Мбаппе стал в феврале, когда забивал едва ли не в каждом матче и способствовал удивительной серии монегасков на финише чемпионата — 20 матчей без поражений.

"Ювентус" ровно провел сезон, помимо чемпионского титула завоевав и путевку в финал Лиги чемпионов, а ключевой фигурой команды Массимилиано Аллегри стал именно 23-летний Дибала, пусть он забил куда меньше партнера по нападению Гонсало Игуаина. Дибала решением Аллегри был, по сути, переведен в полузащиту, став главным организатора атак.

Лучшие тренеры сезона

Три звезды среди тренеров — наставник английского "Челси" Антонио Конте, Леонарду Жардим из "Монако" и Юлиан Нагельсманн. Конте и Жардим вернули своим клубам чемпионские титулы, тогда как Нагельсманн вывел скромный "Хоффенхайм" в Лигу чемпионов.

Чемпионство "синих" не вызывало особых сомнений еще с зимы. 47-летнему Конте помогло и отсутствие у "Челси" еврокубковых матчей, и сезон команда провела очень ровно. При этом, в сравнении с прошлым чемпионатом, который был провален Жозе Моуринью, в клубе появился лишь один новичок основного состава — центральный хавбек Нголо Канте. Впрочем, француз стал едва ли не сильнейшим игроком команды.

42-летний Жардим проводил третий сезон во главе "Монако" и добился грандиозного успеха — монегаски не только сместили "Пари Сен-Жермен" с трона, но и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

"Монако" при этом показывал яркий результативный футбол, забив 107 мячей в 38 турах. Что удивительно, ранее "Монако" играл от обороны, однако молодой португальский тренер сумел перестроиться, к тому же зимой раскрылась звезда 18-летнего Мбаппе.

Нагельсманн в списке тренерских звезд находится авансом, однако его работа со скромным "Хоффенхаймом" заслуживает самых высоких оценок. Год назад клуб, представляющий деревню Зинсхайм на юго-западе Германии, крепко стоял на вылет, но руководство не побоялось сделать ставку на Нагельсманна.

Рисковали не только потому, что тренер ранее работал лишь с юношескими командами, — Нагельсманну нет еще и 30. В итоге молодой коуч спас "Хоффенхайм" от вылета, а затем и вовсе забрался на четвертую строчку и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Лучшие голы сезона

YouTube/LaLiga Santander

Полузащитник испанского "Лас-Пальмаса" Кевин-Принс Боатенг 23 октября в матче с "Вильярреалом" забил один из самых красивых мячей евросезона. Островитяне провели прекрасную комбинацию в касание с последним пасом пяткой Педро Таны и акробатическим ударом ганца. Увы, "Лас-Пальмас" все-таки проиграл этот матч со счетом 1:2.

YouTube/Madridismo De Corázon

Первый день 2017 года тем любителям футбола, кто успел оторваться от праздничного стола, запомнился великолепным голом Оливье Жиру, забитым в матче чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Кристал Пэласом" (2:0). Француз воспользовался подачей с фланга и пяткой в падении направил мяч в ворота — у Жиру получился так называемый удар скорпиона.

YouTube/Memo Arguijo MX

Полузащитник французского "Лиона" Мемфис Депай 12 марта забил гол с центра поля в ворота "Тулузы" (4:0). Удар был выполнен безупречно, и футболист из Нидерландов установил окончательный счет. Третий гол в матче также был на счету Депая.

Прощание с легендами

YouTube/ALXrecords2

Уходящий сезон запомнится трогательными сценами прощания с легендами, которые олицетворяли европейский футбол в последнее десятилетие, а то и два. В Мюнхене провожали Филиппа Лама и Хаби Алонсо, в Риме — Франческо Тотти. Достаточно просто перечислить их титулы.

Лам — чемпион мира и вице-чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, восьмикратный чемпион и шестикратный обладатель Кубка Германии. Хаби Алонсо — чемпион мира и двукратный чемпион Европы, двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион и двукратный обладатель Кубка Испании, трехкратный чемпион и обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Англии. Тотти — чемпион мира и вице-чемпион Европы, чемпион и двукратный обладатель Кубка Италии.

Евгений Трушин